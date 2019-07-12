إطلاق اسم ريا وخالد الداعوق على قاعة رئيسية في LAU

وقع القنصل ​خالد الداعوق​ ورئيس ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ الدكتور ​جوزيف جبرا​ عقد قبول الهبة لتسمية إحدى قاعات الجامعة الرئيسية باسم "ريا وخالد الداعوق".

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