كيدانيان في BIAF: هذا ما يجري فعليا في لبنان لا الصورة التي يحاول البعض إظهارها

أكّد وزير ​السياحة​ ​أواديس كيدانيان​، خلال مشاركته في "مهرجان ​بيروت​ الدولي للتكريم Biaf" في ​ساحة الشهداء​، أن "الحدث يظهر حقيقة ما يجري في ​لبنان​. فهذا ما يجري فعليا في لبنان، لا الصورة التي يحاول البعض إظهارها".

ولفت كيدانيان إلى أن "ما يقوم به مهرجان بياف من خلال تكريم 200 طالب وطالبة من مختلف ​الجامعات​ اللبنانية يعكس الصورة الحقيقية للبنان. إننا نحتفل بالعاصمة اللبنانية بيروت ونظهر صورتها الحقيقية".

بدوره، أشار ​محافظ​ بيروت ​القاضي زياد شبيب​، خلال رعايته وحضوره الحفل، إلى أن " تاريخنا الطويل أثبت أننا، نحن اللبنانيين، نعيش في تجدد دائم ولدينا القدرة على ​الحياة​ غير القابلة للانكسار، ولا يمكن للموت أن ينتصر عليها، لا سيما أننا أبناء الحياة وننظر إليها بإيجابية، ولا مكان لثقافة الموت في فهمنا وخلفيتنا الروحية والإيمانية والفكرية. ولذا، كنا وسنبقى مجتمعين في هذا الوطن، تماما كما أنكم مجتمعون في Biaf على هذه الفكرة الرائدة، التي تتجدد عاما بعد آخر، وتطورت حتى بلغت عامها العاشر".

وتطرق إلى "مسيرة المخترع اللبناني العالمي الكبير والاستثنائي ​حسن كامل الصباح​ ورمزيته"، موضحًا "أننا نستمد القوة والاندفاع من امثاله، وبعد حوالى مئة عام على مسيرته من المهم أخذ العبرة من تجربته والتأكد أن لا حدود للنجاح في الحياة".

وشدد على "أننا نحن اللبنانيين لا عائق أمامنا ولا شيء يحول دون وصولنا إلى أعلى مستويات النجاح في العالم، لا سيما أن هناك آلاف الأمثلة عن اللبنانيين المنتشرين في بقاع الأرض".