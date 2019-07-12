اعتبرت مصادر الحزب "الديمقراطي اللبناني" لقناة الـ"LBC" أن "ما يصدر من تحليلات وتصريحات تستبق التحقيقات بملف حادثة ​قبرشمون​ وتعلن عن نتائج لها يؤكد تورّط الفريق الآخر في محاولة اغتيال وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ وتعمّده تشتيت دور أجهزة ​الأمن​ والقضاء".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر الديمقراطي لـLBC: التصريحات التي تستبق التحقيقات بملف قبرشمون تؤكد تورط الفريق الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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