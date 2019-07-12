سلطات الصين:سنفرض عقوبات على شركات أميركية أبرمت صفقات أسلحة مع تايوان

أعلنت ​السلطات الصينية​ أنها ستفرض ​عقوبات​ على شركات أميركية أبرمت صفقات أسلحة مع ​تايوان​. وكانت ​السلطات الأميركية​ قد وافقت في وقت سابق على بيع تايوان معدات عسكرية بقيمة 2.2 مليار ​دولار​.

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