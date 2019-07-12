وزير الخارجية البريطاني: لا نسعى لتصعيد الوضع بشأن إيران

أكد وزير الخارجية البريطاني ​جيريمي هانت​ "إرسال ​السفينة​ الحربية "دنكن" إلى ​الخليج​"، مشيراً إلى "اننا سنعمل مع الشركاء لضمان تأمين الملاحة الدولية في مياه الخليج"، مشدداً على "إننا لا نسعى لتصعيد الوضع بشأن ​إيران​ و​بريطانيا​ تريد تفادي تصعيد قد يكون خطيرا مع إيران".

وكانت قبل أسبوع قد عملت البحرية البريطانية على احتجاز الناقلة الإيرانية "غريس 1" قبالة ساحل جبل طارق، للاشتباه في أنها تحمل نفطا إلى سوريا، في خرق للعقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على النظام السوري، وأكّدت طهران أنّ السفينة محمّلة بنفط إيراني لكنها لم تكن متوجهة إلى سوريا.