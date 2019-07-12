أرسلان من السراي: مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي

أكد رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال أرسلان​ أن "ما حصل في الجبل غير مقبول وتوصيفه توصيف واضح وصريح لا التباس فيه ، وما يشغل البال هو محاولة تمييع وتسخيف الذي حصل او التخفيف من وطأته "، مشيرا الى أن "مطالبتنا ب​المجلس العدلي​ ليست من باب التحدي انّما المجلس بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون يحدّد ما هي المهام الموكلة اليه".

وفي تصريح له بعد لقائه برفقة الوزير ​صالح الغريب​ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ في ​السراي الحكومي​، أكد أرسلان أن "ما حصل جرم كبير ونحن منفتحون لكن هذا لا يعني أن نسمح للشهداء الأحياء والأموات بأن يكونوا عرضة قضائيا وأمنيا لل​سياسة​".