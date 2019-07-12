أكد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان أن "ما حصل في الجبل غير مقبول وتوصيفه توصيف واضح وصريح لا التباس فيه ، وما يشغل البال هو محاولة تمييع وتسخيف الذي حصل او التخفيف من وطأته "، مشيرا الى أن "مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي انّما المجلس بتوصيفه وصلاحياته المعطاة له بالقانون يحدّد ما هي المهام الموكلة اليه".
وفي تصريح له بعد لقائه برفقة الوزير صالح الغريب رئيس الحكومة سعد الحريري في السراي الحكومي، أكد أرسلان أن "ما حصل جرم كبير ونحن منفتحون لكن هذا لا يعني أن نسمح للشهداء الأحياء والأموات بأن يكونوا عرضة قضائيا وأمنيا للسياسة".
كانت هذه تفاصيل خبر أرسلان من السراي: مطالبتنا بالمجلس العدلي ليست من باب التحدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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