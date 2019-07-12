وجرى الحادث المأساوي في مدينة مونبولييه، جنوبي فرنسا، وأوقفت السلطات المشجع الذي كان يقود سيارته بسرعة "كبيرة".
وبحسب ما نقلت فرانس برس، فإن الرضيعة جرى نقلها بشكل عاجل إلى المستشفى، فيما أصيبت الفتاة البالغة 17 عاما بكسور في أطرافها السفلية.
وذكرت قناة "بي إف إم" الفرنسية، أن السائق "المتهور" يبلغ 21 عاما، أما الأم التي فقدت حياتها فكانت في الثانية والأربعين.
وتأهلت الجزائر، يوم الخميس، إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم إفريقيا التي تقام في مصر، إثر الفوز على منتخب كوت ديفوار بركلات الترجيح (4-3)، إثر التعادل بهدف لمثله، خلال الوقت الأصلي والأشواط الإضافية للمباراة.
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
وعلى صعيد آخر، نشرت القناة الفرنسية، مقطع فيديو يظهر محسوبين على مشجعي منتخب الجزائر وهم يقومون باقتحام ونهب محل تجاري في شارع "الشانزيليزيه" الشهير وسط العاصمة الفرنسية.
وحرصت الجالية الجزائرية الكبيرة في فرنسا على مشاهدة مباريات "محاربي الصحراء"، وأقيمت شاشات عرض كبيرة في عدد من الأماكن العامة.
وبحسب بيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء في سنة 2018، فإن الجزائريين هم أول جالية في البلاد، ويمثلون 12.8 في المئة من إجمالي المهاجرين في البلد الأوروبي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد الفوز.. مشجع جزائري يدهس عائلة فرنسية ويوقع ضحايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.