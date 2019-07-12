ترامب يهاجم العملات الرقمية.. ويوجه رسالة لفيسبوك

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty ترامب حث الشركات على الالتزام بالقواعد المتعارف عليها

وحث ترامب الشركات على السعي إلى ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للقواعد التنظيمية الأميركية والعالمية إذا كانت ترغب في أن "تصبح بنكا".

وكتب ترامب على تويتر "لست من أنصار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى، لأنها ليست بأموال، إذ تتقلب قيمتها بشدة وتستند إلى اللاشيء".

وأضاف "إذا كانت فيسبوك وشركات أخرى ترغب في أن تصبح بنكا، عليها السعي لميثاق مصرفي جديد وأن تصبح خاضعة لجميع القواعد التنظيمية المصرفية تماما مثل باقي البنوك المحلية والدولية".

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وفي يونيو الماضي، قالت شركة فيسبوك إنها ستطلق عملتها المشفرة العالمية في 2020.

وستشكل فيسبوك و28 شريكا، بينهم "ماستركارد" وباي بالهولدنغز وأوبر تكنولوجيز، اتحاد "ليبرا" لإدارة العملة الجديدة. ولا توجد بنوك في الوقت الراهن ضمن المجموعة.

ويعتزم بنك "جيه بي مورغان تشيس آند كو"، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، إطلاق عملة رقمية خاصة به.