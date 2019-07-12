بعد انفصاله عن “ذا فايف”.. إشبي يصدر كليب “سمعي” ولمسة “الألوان الزاهية” حاضرة من الرواني – فيديو

بعد انفصاله عن مجموعة “ذا فايف”، أصدر الفنان المغربي، عادل إشبي، أمس الخميس، أول عمل فردي، على شكل فيديو كليب بعنوان “سمعي”.

ولجأ إشبي، الذي تعاقد، أخيرا، مع شركة “سوني ميوزك” الشرق الأوسط، إلى المخرج، أمين الرواني للإشراف على الكليب، الذي ظهرت فيه لمسته، التي تعتمد على تعدد الألوان، والمزج بينها بطريقة مميزة.

وأشرفت مصممة الأزياء كنزة النافي، الشهيرة في الوسط الفني بلقب “كيكي”، على تصميم أزياء الكليب بألوان زاهية، من أجل أن تلائم رؤية المخرج.

وتكلف إشبي نفسه بكتابة الكلمات، وتلحينها، وتحدث فيها عن قصة شاب، وعلاقته مع شريكته السابقة، التي وجه إليها، من خلال الأغنية، رسائل تعبر عن ندمه على ارتباطه بها.