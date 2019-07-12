إسبانيا ترفض تجنيس مغربي ادعى أن ملك البلاد هو “فرناندو السادس”

رفضت الغرفة الإدارية في المحكمة الوطنية في إسبانيا طعنا تقدم به مواطن مغربي ضد السلطات المدنية، بعدما قررت هذه الأخير عدم منحه الجنسية الإسبانية.

وأوردت شبكة ABC، أن الحكم اعتمد على كون المهاجر المغربي غير مندمج بشكل كاف في المجتمع الإسباني، حيث أشار السجل المدني إلى أنه فشل في اختبارات قبل منح الجنسية، وثبت عدم معرفته بالنظام السياسي في البلاد، أو التنظيم الترابي داخلها، وكذا عدم معرفته بأعيادها الوطنية، الأكثر شهرة، فضلا عن تأكيده أنه يتحدث، ويقرأ الإسبانية، لكنه لا يستطيع الكتابة بها.

المغربي طالب الجنسية الإسبانية فشل، أيضا، في التعرف على ملك البلاد، حيث وجهت إليه السلطات المحلية سؤالا عن من هو ملك إسبانيا الحالي، فكان جوابه “فرناندو السادس”، بدلا من “فيلب السادس”.

كما أبان الشخص ذاته عدم معرفته بالقوانين، إذ أكد أنه لا يفقه الدستور الإسباني، ولا ما إذا كان إقليم الأندلس يتمتع بالحكم الذاتي داخل البلاد، معتبرا أن القوانين يقرها الملك، وليس السلطة التشريعية.