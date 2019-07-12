قضية الإعدام في الشارع العام..الشرطي يمضي أول ليلة له في سجن “عكاشة” وهذه هي لائحة التهم الموجهة إليه

لا زالت قضية “إعدام” مفتش شرطة ممتاز، لشخصين في مدينة الدار البيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، بسلاحه الوظيفي، تثير الكثير من الجدل وتحمل الكثير من التفاصيل، خصوصا بعد إقرار المديرية العامة للأمن الوطني بارتكاب شرطيها لتجاوزات، والقبض عليه هاربا في تطوان، بعدما فر من الدار البيضاء.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مطلعة لـ”اليوم 24″، إن الشرطي منفذ عملية “الإعدام” التي نقلتها مقاطع الفيديو، تم تقديمه أمس الخميس، أمام محكمة الدار البيضاء لوحده، قبل أن يمضي أول ليلة له في سجن عكاشة.

وحسب ذات المصادر، فقد وجهت للشرطي تهمة القتل العمد واستعمال السلاح، وتهمة الإدلاء بيانات كاذبة، بالإضافة إلى تهمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر، وسط ترقب لمصير باقي الموقوفين في القضية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني كانت قد أصدرت بلاغا يوم الأحد الماضي، قالت فيه إن شرطيها كان قد استعمل سلاحه وأودى بحياة شخصين بعدما تعرض لمقاومة عنيفة أثناء محاولة توقيفهم، قبل أن يظهر مقطع فيديو وثق لما وصفه عدد من النشطاء لعملية “إعدام” فتاة على يد الشرطي، لينقلب اتجاه التحقيقات، وتقر المديرية العامة للأمن الوطني بتجاوزات ارتكبها الشرطي في الواقعة، وتعلن بعد ذلك عن توقيفه فارا في منطقة كابو نيكرو بتطوان.