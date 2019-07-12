فلان حاضر في كليب لمجرد ومحمد رمضان.. التفاصيل – صور

حضر الفنان حسن فلان كواليس تصوير كليب لمجرد، ومحمد رمضان، في العاصمة الفرنسية باريس، ونشر صورتين مع لمعلم، والأسطورة، ليشاركها مع جمهوره.

ونشر فلان في البداية على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورته مع النجم المصري محمد رمضان، وعلق “عمل مشترك إنشاء الله، وهو ما يشير إلى أن فلان، ورمضان تحدثا عن الرغبة في العمل معا.

وبعد ساعات قليلة، نشر فلان صورته مع الفنان سعد لمجرد، وعلق عليها: “سيعود إن شاء الله”.

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وجود فلان في كواليس الكليب، طرح فرضية أن يكون ظهوره مع الأسطورة، ولمعلم، ضيف شرف في العمل المرتقب.

وينجز سعد، ورمضان، حاليا، كليب “إنساي”، الذي بدأت فكرته، عام 2016، وتأجل العمل عليه بسبب المتاعب القضائية، التي يواجهها المجرد في باريس، ليقررا استكمال العمل، العام الجاري.

ورافق رمضان في رحلته إلى باريس المخرج المصري، حسام الحسيني، ويرتقب أن يكون هو مخرج العمل، الذي لم يعلن بعد تاريخ إصداره.