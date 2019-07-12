الجيش الملكي يضم حارس الكوكب

أعلن فريق الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، توصله لاتفاق نهائي مع الجيش الملكي، يقضي بانتقال حارس مرمى فارس النخيل، محمد باعيو إلى الفريق العسكري.

وأكد الكوكب، في بلاغ صحفي، أن باعيو تنازل عن 45 في المائة من مستحقاته في الفريق المراكشي، والبالغة قيمتها 960 ألف درهم، من أجل الانتقال إلى الجيش الملكي.

ووقع اللاعب، البالغ من العمر 25 سنة، في كشوفات الفريق العسكري، عقدا مدته ثلاثة مواسم، ليعزز صفوف الجيش الملكي، الباحث عن العودة إلى توهجه السابق، خصوصا بعد تعاقده مع الإطار الوطني عبد الرحيم طاليب، خلفا للإسباني كارلوس ألوس.

وجاء في بلاغ الكوكب أن الفريق سيستفيد من خدمات بعض لاعبي الجيش الملكي، الذين سيتم كشف أسمائهم بعد اطلاع، وموافقة الطاقم التقني لفارس النخيل عن الأسماء المقترحة من الفريق العسكري.