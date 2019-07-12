محاكمة بوعشرين..زهراش يغضب رئيس الجلسة والأخير يطلب منه احترام المحكمة

لم تخل جلسة محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، اليوم الجمعة، من مناوشات وملاسنات، بين المحامي عبد الفتاح زهراش، والقاضي لحسن الطلفي.

عبد الفتاح زهراش، محامي المطالبات بالحق المدني، تعمد الخروج عن موضوع الملف أكثر من مرة، وسار يهدي مطالبا باستدعاء وزارء مثل مصطفى الرميد، وبسيمة الحقاوي، إضافة إلى رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران كشهود، ما أثار استغراب القاضي، الذي قاطعه مرارا، بدعوى أن دفوعاته خارجة عن موضوع الملف.

وصار الوضع أكثر تشنجا، بين الطرفين، عندما انفعل زهراش في وجه المحكمة بصوت مرتفع، مخاطبا هيأة المحكمة تارة بعبارة “قنطتيني” وتارة أخرى، مخاطبا رئيس الجلسة بضمير “أنت” عوض “أنتم”، ليرد القاضي بصرامة “انت لا تحترم المحكمة”، ما دفع زهراش لسحب كلامه وتقديم الاعتذار فورا.