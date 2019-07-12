أمل كلوني: ترامب يخلق عداء عالميًا إزاء الصحافيين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت أمل كلوني من أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يخلق عداءً عالمياً إزاء الصحافيين، وهو الأمر الذي يقوّض الديمقراطية.

وقالت أمل، وهي محامية حقوقية، إنَّ هناك تهديدات واسعة النطاق ضد الصحفيين، وإنَّ الرئيس الأميركي كان يذكي نيران انعدام الثقة في الصحافة، حسب ما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية.

جاءت تصريحات أمل، وهي زوجة نجم هوليوود جورج كلوني، خلال الكلمة التي ألقتها عن حرية الإعلام خلال مؤتمر عقد بلندن دعاها لحضوره جيريمي هنت وزير الخارجية البريطاني الحالي الذي ينافس على زعامة حزب المحافظين في بريطانيا.

Advertisements

وقالت أمل، الخميس 11 يوليو/تموز: "إذا لم نصحح مجرى الأمور، لن تصمد الديمقراطية»، مضيفة: «عندما يصف الرئيس ترامب الصحفيين بأنهم «أعداء الشعب» يصبح كل صحافي في جميع أنحاء العالم أقل أماناً".

جاء هجوم أمل في الوقت الذي قارن فيه المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، توني هال، الزيادة الأخيرة في عدد الأخبار الكاذبة بحملة الدعاية في العقد الذي وصل فيه الزعيم الألماني، أدولف هتلر، إلى السلطة.

وقال هال: "نحن الآن في خضم أكبر اعتداء على الحقيقة منذ ثلاثينيات القرن العشرين".