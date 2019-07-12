محكمة روسية تحكم على سبعة عناصر من 'داعش' خططوا لاستهدفت قطار 'سابسان'

وذكرت وكالة "سبوتنيك" أن "جميع المحكوم عليهم من مواطني طاجيكستان، وانضموا إلى الجماعة الإرهابية في عام 2017 في بطرسبورغ ، وفي أيار وتموز من هذا العام، وضعوا خطة لهجوم إرهابي، حيث خططوا لتفجير قطار "سابسان" السريع الذي يمر بين مدينتي موسكو وبطرسبورغ".وأضافت أن "المحكمة أثبتت أنه في 13 تموز، قام المحكوم عليهم بتركيب هيكل معدني خاص على مسارات السكك الحديدية. وتحطم بهذا الهيكل قطار "سابسان" الذي كان يسير من موسكو إلى بطرسبورغ، ونتيجة لذلك تم تشويه خمس عربات من القطار، ولم تقع إصابات.

وقُدرت الأضرار التي لُحقت بشركة "السكك الحديدية الروسية، من خلال التحقيق، بأكثر من 55 مليون روبل "نحو 900 ألف دولار".

يذكر أن المحكوم عليهم السبعة هم مواطنو طاجيكستان — محمد بوبويوروف، جوماهون بايمونوف، فرهود نجيبدينوف، سوخرابجون نوزيموف، فخراجون نوزيموف، عبد الغفور رؤوفوف وأمراجون رؤوفوف.

