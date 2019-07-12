طيران الجيش يدمّر وكراً للإرهابيين في حمرين

أعلنت خلية الإعلام الأمني، الجمعة، عن تدمير طيران الجيش وكراً للإرهابيين في محافظة ديالى. وذكرت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "القطعات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى شرعت بواجب تفتيش في مناطق جنوب حمرين، حيث تم رفع ٦ عبوات ناسفة في منطقة الحفاير وتدمير وكر من قبل طيران الجيش ضمن هذا القاطع".



وأضافت أن "قوة من قيادة عمليات الأنبار شرعت بواجب تفتيش ضمن مناطق الرطبة الحي العسكري والسويب الضباط الثانية".

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