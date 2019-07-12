خطوة بخطوة... تشرف الهيئة العليا للحج والعمرة على عملية تفويج الحجاج، مؤكدة أن زيادة حصة العراق الى خمسين الف حاج وفرت مقاعد للكثير من كبار السن، وهو ما يفرض جهودا إضافية لنقل اغلبهم جوا.
الحجاج الذين توافدوا مبكرا ومن أربع محافظات أثنوا على المتابعة المستمرة من قبل المعنيين بشؤون الحجاج، فيما اكمل مطار النجف جميع استعداداته لاستقبالهم.
وكانت المملكة العربية السعودية وعقب زيارة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد زادت حصة العراق من مقاعد الحج كما اتفقت على فتح منافذ برية أخرى ضمن عدة تسهيلات للحجاج العراقيين.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مطار النجف يؤكد اتمام جميع الاستعدادات لاستقبال الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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