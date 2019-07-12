بالفيديو: مطار النجف يؤكد اتمام جميع الاستعدادات لاستقبال الحجاج

الحجاج الذين توافدوا مبكرا ومن أربع محافظات أثنوا على المتابعة المستمرة من قبل المعنيين بشؤون الحجاج، فيما اكمل مطار النجف جميع استعداداته لاستقبالهم.

وكانت المملكة العربية السعودية وعقب زيارة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد زادت حصة العراق من مقاعد الحج كما اتفقت على فتح منافذ برية أخرى ضمن عدة تسهيلات للحجاج العراقيين.



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