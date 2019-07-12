جامعة الكوفة توقع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية

اعلنت جامعة الكوفة بمحافظة النجف، الجمعة، توقيع اتفافية تعاون علمي مع جامعة طهران الطبية.

وقالت الجامعة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "جامعة الكوفة وقعت اتفاقية تعاون علمي بخصوص الدراسات العليا في دراسة الماجستير في اختصاص النانوتكنولوجي الطبي مع جامعة طهران الطبية، وقعها عن جانب جامعة الكوفة محسن عبود العبادي المساعد العلمي للجامعة كما وقعها نظيره أمير سهراب بور عن جامعة طهران الطبية".



واضافت الجامعة، ان "عباس الهدابي مدير الشؤون العلمية اكد بانه جاء ذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي وتوجيهات وزارة التعليم العالي لاقامة دراسات مشتركة مع الجامعات العالمية"‏.



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