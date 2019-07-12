2019-07-12 | 13:41
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اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، الجمعة، ان لجنة الانضباط ستعقد اجتماعاً طارئاً لاصدار جملة من العقوبات والقرارات بشأن مباريات الدور التأهيلي للدوري الممتاز.
وذكر الاتحاد في بيان أن "لجنة الانضباط، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ستعقد اجتماعا طارئا لبحث عدد من القضايا التي حدثت في ملاعبنا المختلفة، لعل اهمها ماحصل في مباريات الجولة الثالثة للدوري التأهيلي الاخير لأندية الدرجة الاولى، فضلا على امور اخرى".
وبين الاتحاد، أنه "من المؤمل ان تصدر اللجنة عقوبات رادعة بحق عدد من الاداريين واللاعبين الذين تعمدوا الاساءة في عدد من مباريات ملاعبنا المختلفة".
يذكر ان مباريات الدوري التأهيلي، شهدت تجاوزات على حكام المبارايات وعلى اللجنة المنظمة للدور.
كانت هذه تفاصيل خبر عقوبات رادعة منتظرة بحق اداريين ولاعبين بالدور التأهيلي لممتاز الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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