عقوبات رادعة منتظرة بحق اداريين ولاعبين بالدور التأهيلي لممتاز الكرة

وذكر الاتحاد في بيان أن "لجنة الانضباط، في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، ستعقد اجتماعا طارئا لبحث عدد من القضايا التي حدثت في ملاعبنا المختلفة، لعل اهمها ماحصل في مباريات الجولة الثالثة للدوري التأهيلي الاخير لأندية الدرجة الاولى، فضلا على امور اخرى".وبين الاتحاد، أنه "من المؤمل ان تصدر اللجنة عقوبات رادعة بحق عدد من الاداريين واللاعبين الذين تعمدوا الاساءة في عدد من مباريات ملاعبنا المختلفة".

يذكر ان مباريات الدوري التأهيلي، شهدت تجاوزات على حكام المبارايات وعلى اللجنة المنظمة للدور.

