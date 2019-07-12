لحظة مصرع طفل صعقًا بالكهرباء داخل حمام سباحة

لقي طفل مصرعه بعد أن صعقته الكهرباء داخل حمام سباحة بمنطقة المرج شرق القاهرة.
وفي التفاصيل، فإن الطفل أثناء وجوده داخل حمام السباحة ملك أحد الأشخاص من دون ترخيص، صُعق بالكهرباء وتوفي على الفور.
وأظهر مقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لحظة وفاة الطفل صعقًا بالكهرباء، وقد حاول بعض الموجودين إنقاذه بلا جدوى.
ويقول شهود إن الطفل الذي يبلغ من العمر 13 عامًا كان يمازح صديقة عندما انزلقت قدمه أسفل ثلاثة وتلامس جسده العاري المبلل بالمياه مع الكهرباء ما أدى إلى مصرعه بعد فشل محاولات صديقه مساعدته على النجاة.
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