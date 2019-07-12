رسمياً.. برشلونة يبرم ثالث صفقاته الصيفية

وأكد النادي الياباني، أن "المهاجم صاحب الـ20 عامًا، سينضم إلى برشلونة بعد ان توصلا لاتفاق نهائي، وسيخضع للفحوصات الطبية خلال الأيام القليلة المقبلة".

على الرغم من أنه يلعب كمهاجم في كاشيما، إلا أنه يلعب دور صانع الألعاب مع المنتخب الياباني.



انضم هيروكي إلى كاشيما في 2017 وفي موسم 2018 حقق جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الياباني.

ووصف اللاعب رحيله عن فريقه بـ"القرار الصعب"، لأن كاشيما الآن في منتصف الموسم هذا العام باليابان.

وقال اللاعب: "لدي رغبة قوية في مواجهة التحديات مع برشلونة".

وظهر اللاعب مع المنتخب الياباني في كوبا أمريكا الأخيرة بمباراة تشيلي، ويعتبر أحد المواهب الشابه المنتظره في اليابان لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.



ولعب إبي مع كاشيما 14 مباراة منذ بداية الموسم في الدوري الياباني وسجل هدفًا واحدًا.

ويعتبر الشاب الياباني هو ثالث صفقات برشلونة الصيفية، بعد التعاقد مع الدولي البرازيلي نيتو حارس مرمى فالنسيا، وقبله دي يونج.

