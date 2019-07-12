بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد تهديدات إيران

أفادت وسائل إعلام بريطانية بإرسال لندن سفينة حربية ثانية إلى الخليج، بهدف تعزيز وجودها العسكري في المنطقة بعد تهديدات من إيران بسبب ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق.
وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، "ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة".
وأضافت "سوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان، المدمرة من النوع 45، إلى الخليج في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخراً تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبا".
وأشارت القناة إلى أنه "تم نشرها [السفينة] نتيجة للأزمة المتفاقمة مع إيران".
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