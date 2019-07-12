بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج بعد تهديدات إيران

وقالت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الجمعة، "ستقوم المملكة المتحدة بزيادة وجودها العسكري في الخليج عن طريق إرسال سفينة حربية ثانية إلى المنطقة".

وأضافت "سوف تبحر السفينة إتش إم إس دنكان، المدمرة من النوع 45، إلى الخليج في الأيام المقبلة بعد أن أكملت مؤخراً تدريبات الناتو في البحر الأسود، ومن المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريبا".



وأشارت القناة إلى أنه "تم نشرها [السفينة] نتيجة للأزمة المتفاقمة مع إيران".