الصين تتجه لفرض عقوبات على شركات أمريكية تبيع أسلحة لتايوان

أعلنت الصين، الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على شركات أمريكية ضالعة في بيع أسلحة إلى تايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية جينج شوانج، في بيان، إن "مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل انتهاكا خطيرا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية"، دون أن يوضح طبيعة العقوبات المزمعة.

وتكثف الصين الضغوط على تايوان، التي تشتبه في أن رئيستها تساي إينج-وين تسعى من أجل الاستقلال الرسمي للجزيرة، وهي مسألة تمثل خطا أحمر للصين التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإخضاع تايوان لسيطرتها.

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وعززت الصين دورياتها الجوية والبحرية منذ تولي الرئيسة تساي إنج وين الرئاسة في تايوان. ويعرف حزب الرئيسة بمواقفه المؤيدة تقليدياً لاستقلال الجزيرة.



وتندد الصين دائما بعبور سفن عسكرية أمريكية مضيق تايوان.

ورغم أن المضائق هي معابر بحرية دولية فإن الصين تعبّر دائماً عن سخطها عندما تستخدم سفن أمريكية أو غربية مضيق تايوان.

وتحكم الصين القارية وتايوان سلطتان متنافستان منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949.

وطلبت تايوان من الولايات المتحدة توفير طائرات حربية جديدة لها، لكن منذ عام 2002، ترفض واشنطن طلبات مماثلة، خشية ردّ فعل عدائي من بكين.