إصابة مدير استخبارات ديالى خلال عملية أمنية شرقي العراق

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أصيب مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة ديالى العميد علي السوداني، اليوم الجمعة، في انفجار استهدف رتلا خلال عملية أمنية شرقي العراق وأودى بحياة اثنين من عناصر الحشد الشعبي، بحسب مسؤول محلي.

وقال رئيس اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ديالى صادق الحسيني، إن عبوة ناسفة انفجرت اليوم على رتل أمني مشترك من الشرطة والاستخبارات والحشد الشعبي، خلال عملية أمنية بمنطقة الحفاير على أطراف بلدة السعدية الواقعة على بعد (60 كيلو) شمال شرق بعقوبة، مركز محافظة ديالى.

وتابع أن الانفجار أسفر عن إصابة مدير الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في ديالى العميد علي السوداني، ومقتل أحد عناصر الحشد الشعبي وإصابة أربعة من عناصر الشرطة والحشد بجروح “أحدهم إصابته بليغة جدا” توفي لاحقًا متأثرًا بجروحه في المستشفى.

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وأوضح أن الوضع الصحي للسوداني مستقر بعد تلقيه العلاج اللازم وبقية المصابين في مستشفى بعقوبة العام.

وأضاف “الحسيني”، أن القوات المشاركة في العملية تمكنت من قتل أربعة إرهابيين من التنظيم المتطرف، بينهم قيادي، ودمرت ثلاث مضافات بينها واحدة تحت الأرض”.

وتشهد مناطق عراقية هجمات تشنها خلايا تابعة لتنظيم داعش من حين لآخر رغم إعلان السلطات في ديسمبر من العام 2017 تحرير جميع أراضي البلاد من سيطرة التنظيم المتطرف.

وتشن القوات العراقية عمليات تعقب وملاحقة مستمرة لخلايا التنظيم المتطرف.