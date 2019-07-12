الصين: سنفرض عقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في بيع أسلحة إلى تايوان

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، أنها ستفرض عقوبات على الشركات الأمريكية الضالعة في صفقة بيع أسلحة بقيمة 2.2 مليار دولار لتايوان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، في بيان، إن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان تشكل انتهاكًا خطيرًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية من غير أن يوضح طبيعة العقوبات المزمعة.