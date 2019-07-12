الان تتابع ألمانيا: السجن عامين ونصف لموظف سابق لإفشاء أسرار الدولة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:
قضت محكمة ألمانية، بسجن موظف سابق في قطاع التسليح، لمدة عامين وستة أشهر، بتهمة إفشاء أسرار الدولة.
وذكرت المحكمة الإقليمية في مدينة دوسلدورف، غربي ألمانيا، اليوم، أن المتهم، الذي كان يعمل صحفيا في السابق والذي يبلغ من العمر 56 عاما، سلم خطة تمويل سرية لوزارة الدفاع الألمانية إلى طيار مقاتل صديق له في الجيش الألماني.
وكان الطيار السابق، 60 عاما، الذي كان يعمل أيضا في قطاع التسليح، حُكم عليه من قبل بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وتم تسريح المتهمين الاثنين من عملهما عقب الكشف عن الاتهامات الموجهة إليهما، كما فقد الطيار السابق مستحقات تقاعده.
وكان المتهم، 65 عاما، حصل على خطة مالية مفصلة لمشروعات تسليح من مكتب نائب برلماني عضو في لجنة الشؤون الدفاعية بالبرلمان.
وقال رئيس القضاة: “إنه أمر بديهي أن أي جهاز استخباراتي أجنبي لديه مصلحة كبيرة في الحصول على مثل هذه الوثيقة”.
وبحسب المحكمة الاتحادية الألمانية، تتيح هذه الوثيقة استنتاجات عن قوة الجيش الألماني وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
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