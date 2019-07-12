الان تتابع الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على صواريخ إس-400 الروسية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:
عبر حلف شمال الأطلسي، اليوم، عن قلقه إزاء حيازة تركيا على منظومة الصواريخ الروسية إس-400 بعد إعلان أنقرة أنها بدأت تسلّم أولى شحنات معدات هذه المنظومة.
وقال مسؤول في الحلف لوكالة “فرانس برس”: “نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400” عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على صواريخ إس-400 الروسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.