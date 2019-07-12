الناتو يعرب عن قلقه من حصول تركيا على صواريخ إس-400 الروسية

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات:

عبر حلف شمال الأطلسي، اليوم، عن قلقه إزاء حيازة تركيا على منظومة الصواريخ الروسية إس-400 بعد إعلان أنقرة أنها بدأت تسلّم أولى شحنات معدات هذه المنظومة.

وقال مسؤول في الحلف لوكالة “فرانس برس”: “نشعر بالقلق إزاء التداعيات المحتملة لقرار تركيا حيازة منظومة إس-400” عقب تحذيرات متكررة من أن المنظومة الروسية تتعارض مع أنظمة الحلف الذي يضم تركيا.