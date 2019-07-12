شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 45 شخصًا إثر هجوم انتحاري في أفغانستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (كابول) لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير انتحاري نفذه قاصر في مديرية (بتشيراجام) بالإقليم الواقع في شرقي أفغانستان. لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 40 آخرون، جراء تفجير انتحاري نفذه قاصر في مديرية (بتشيراجام) بالإقليم الواقع في شرقي أفغانستان. وأوضح المتحدث باسم حاكم إقليم نانجرهارعطاء الله خوجياني أن الانتحاري فجر نفسه في حفل زفاف؛ ما أدى إلى مصرع 5 أشخاص وإصابة 40 آخرين, مبينا لم تعلن أية جهة بعد مسئوليتها عن الهجوم.



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