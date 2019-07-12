شكرا لقرائتكم الصين تفرض عقوبات على شركات أميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فرضت الصين اليوم الجمعة عقوبات على شركات أميركية أبرمت صفقات تسلح مع تايوان.

وحذر وزير خارجية الصين وانغ يي الولايات المتحدة اليوم الجمعة قائلاً إنها يجب ألا "تلعب بالنار" في مسألة تايوان معبراً عن الغضب إزاء صفقة أسلحة أميركية مزمعة لتايوان.

وقال وانغ خلال زيارة للمجر إن من غير الممكن أن توقف قوة أجنبية إعادة توحيد الصين كما يجب ألا تحاول قوة أجنبية التدخل.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر مترجم "نحث الولايات المتحدة على أن تدرك تماما خطورة مسألة تايوان... (و) ألا تلعب بالنار في مسألة تايوان".