القوات المسلحة تنفي في بيان رسمي امتلاكها شركة"دابسي" لخدمات النقل الذكي

كتب محمد بشاري

نفت القوات المسلحة المصرية في بيان رسمي لها، اليوم الجمعة، ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لها لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول.

وأكدت القوات المسلحة عدم صحة المعلومات المتداولة عن امتلاكها للشركة المشار إليها، مطالبة وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة.

جدير بالذكر أن تطبيق جديد يحمل اسم "دابسى" أثار ضجة ضخمة على مواقع التواصل الاجتماعي فور بدء حملته الإعلانية بسبب ربط البعض التطبيق بجهاز الخدمة الوطنية التابع لللقوات المسلحة المصرية،وذلك بعد إعلان الشركة في بيان رسمي لها منذ عدة أيام، أن المتحدث العسكري السابق محمد سمير ضمن الإدارة التنفيذية للشركة.

إلا أنه بعد ساعات من صدور البيان، أصدر العميد سمير وزوجته الاعلامية إيمان أبو طالب على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بياناً قالا فيه إنهما اعتذرا عن تولي أي منصب بالشركة، مبررين ذلك بـ"عدم قدرتهما على التفرغ للوظيفتين اللتين قبلاها من قبل".