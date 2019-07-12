أرسلان: مستعدون لتسليم كل الشهود والمطلوبين عندما يستقيم المسار القضائي

اشار رئيس ​الحزب الديمقراطي اللبناني​ النائب ​طلال ارسلان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "بلا مزايدات واحتقار وتسخيف للذي حصل، حاضرون لتسليم كل الشهود والمطلوبين اذا كان هنالك مطلوبين عند طلبهم، عندما يستقيم المسار القضائي، بدءاً بالوزير المغدور أخونا ​صالح الغريب​".

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