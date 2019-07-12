اشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الحزب يجدد انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بان الموكب المدجج ب​السلاح​ والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يسلم الفاعلين فيه هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط اكد انفتاح الاشتراكي على كل الحلول الممكنة والمقبولة في حادثة البساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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