جنبلاط اكد انفتاح الاشتراكي على كل الحلول الممكنة والمقبولة في حادثة البساتين

اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى ان "الحزب يجدد انفتاحه على كل الحلول الممكنة والمقبولة في ما يتعلق بحادثة البساتين، لكن المنطق بان الموكب المدجج بالسلاح والذي فتح طريقه بالنار والذي ادى الى سقوط ضحايا يعتبر من الشهود وبالتالي لا يسلم الفاعلين فيه هو منطق يحتقر الحد الادنى من الالتزام بتحقيق عادل".
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