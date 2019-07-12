الناتو يعبر عن القلق بعد إعلان تركيا بدء تسلمها منظومة صواريخ إس-400 الروسية

عبر ​حلف شمال الأطلسي​ عن القلق بعد إعلان ​تركيا​ بدء تسلمها ​منظومة​ ​صواريخ​ إس-400 الروسية. وأكدت وزارة الدفاع التركية، صباح اليوم الجمعة، بدء تسلمها منظومة "إس-400". من جانبها قالت الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني، إن تسليم أنقرة منظومة "إس-400" سيكون طبقا للمواعيد المتفق عليها. وقد توصلت تركيا إلى اتفاق مع روسيا لشراء منظومة "إس-400" سنة 2017، ورغم محاولات واشنطن الضغط على أنقرة وتهديدها بفرض عقوبات وحرمانها من الحصول على المقاتلة "إف-35"، أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على إتمام الصفقة وشراء المنظومة الدفاعية الروسية.

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