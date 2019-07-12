عطالله استقبل النائب انطوان حبشي على رأس وفد

إستقبل وزير المهجرين غسان عطاالله في مكتبه في مبنى الوزارة في ستاركو النائب انطوان حبشي على رأس وفد ضمّ رؤساء بلديات بشوات وبرقة ونبحا المحفارة وحوش بردى وأعضاء من بلديات القاع ورأس بعلبك والقدام في البقاع بحضور منسق بعلبك الهرمل في التيار الوطني الحر داني سعدالله روفايل.
وخصّص اللقاء للبحث في موضوع الملفات المتبقية في هذه القرى لناحية تعويضات الترميم والإعمار حيث أكّد الوزير عطاالله أن هذه القرى مشمولة ضمن الخطة التي أعدّها لإقفال ملف المهجرين. وأعلن الوزير عطاالله أنه سيقوم بجولة ميدانية للإطلاع على الأضرار في هذه القرى وذلك يومي الجمعة والسبت الموافقين بتاريخ 19 و 20 تموز الحالي .
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