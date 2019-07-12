بلال عبدالله أجرى سلسلة إتصالات لتطويق حادثة برجا

أجرى عضو اللقاء الديموقراطي النائب بلال عبدالله سلسلة إتصالات مع مسؤولي الأجهزة الأمنية والقضائية وعدد من مسؤولي "حزب الله" في الجبل على خلفية إطلاق النار الذي حصل أمس في برجا.
ولمس عبدالله "حرص كل الفرقاء على أهمية عدم تكرار ما حدث وحماية الاستقرار في المنطقة"، مشددا على ضرورة متابعة هذا الأمر على أكثر من مستوى".
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