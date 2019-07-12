بلال عبدالله أجرى سلسلة إتصالات لتطويق حادثة برجا

أجرى عضو اللقاء الديموقراطي النائب ​بلال عبدالله​ سلسلة إتصالات مع مسؤولي ​الأجهزة الأمنية​ والقضائية وعدد من مسؤولي "​حزب الله​" في الجبل على خلفية ​إطلاق النار​ الذي حصل أمس في برجا.

ولمس عبدالله "حرص كل الفرقاء على أهمية عدم تكرار ما حدث وحماية الاستقرار في المنطقة"، مشددا على ضرورة متابعة هذا الأمر على أكثر من مستوى".