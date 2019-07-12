المكتب السياسي لحركة أمل يستقبل وفداً من الحزب الديمقراطي اللبناني

استقبل المكتب السياسي ل​حركة أمل​ وفداً من الحزب الديمقراطي ال​لبنان​ي برئاسة ​نسيب الجوهري​، والتقى رئيسه الحاج ​جميل حايك​ بحضور عدد من الأعضاء، حيث أُستعرضت حادثة الجبل الأخيرة مؤكدين على سلوك الُسبل الآيلة لتثبيت الاستقرار الذي هو أولوية انطلق من خلالها دولة الرئيس ​نبيه بري​ بدور مع فخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وكل الأفرقاء من أجل تحقيق ذلك، خاصة في ظل التحديات السياسية والامنية والاقتصادية التي تعصف بلبنان والمنطقة، مما يدفع باتجاه ترتيب أوراق المواجهة مع هذه المخاطر.

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