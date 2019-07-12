افرام: الى متى استسهال الجرائم التي تصل الى حدّ الابادة ضد شعبنا في سوريا والعراق؟

اتصل رئيس ​الرابطة السريانية​ ​حبيب افرام​ بمطران ​الجزيرة​ موريس عبد ​المسيح​ متضامناً معه ومع سريان ​القامشلي​ إثر التفجير ​الارهاب​ي الذي طال كنيسة السيّدة ​العذراء​ وتسبب باصابة 11 شخصاً.

وسأل افرام الى متى يستمر هذا الارهاب؟ الى متى يبقى ​المسيحيون​ ضحايا لكل جنون؟ والى متى استسهال الجرائم التي تصل الى حدّ الابادة ضد شعبنا في ​سوريا​ و​العراق​؟

اضاف افرام "من سكتَ عن تهجير شعبنا وذبحنا، نعرف أنه لا يريد إلاّ أن يغسل يديه من دمنا".