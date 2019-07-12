اتصل رئيس الرابطة السريانية حبيب افرام بمطران الجزيرة موريس عبد المسيح متضامناً معه ومع سريان القامشلي إثر التفجير الارهابي الذي طال كنيسة السيّدة العذراء وتسبب باصابة 11 شخصاً.
وسأل افرام الى متى يستمر هذا الارهاب؟ الى متى يبقى المسيحيون ضحايا لكل جنون؟ والى متى استسهال الجرائم التي تصل الى حدّ الابادة ضد شعبنا في سوريا والعراق؟
اضاف افرام "من سكتَ عن تهجير شعبنا وذبحنا، نعرف أنه لا يريد إلاّ أن يغسل يديه من دمنا".
كانت هذه تفاصيل خبر افرام: الى متى استسهال الجرائم التي تصل الى حدّ الابادة ضد شعبنا في سوريا والعراق؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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