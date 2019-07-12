توقيف دكتور بجرم الافتراء على رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب

فسخت الهيئة الاتهامية في ​بيروت​ قرار قاضي التحقيق في بيروت بترك الدكتور ع.ح. لقاء كفالة مالية مقدارها 20 مليون ليرة وقررت توقيفه، وذلك في دعوى الافتراء المقامة ضده من رئيس ​الجامعة اللبنانية​ الدكتور ​فؤاد ايوب​ بواسطة وكيليه القانونيين المحاميين رشيد ايوب وريما ايوب.

واشارت مصادر متابعة للقضية لـ"النشرة" الى ان "ع. ح." ليس استاذا جامعيا، وهو طبيب اسنان منتحل صفة طبيب غدد، كما انه محول مجلس تأديبي في النقابة، ولا يوجد معرفة سابقة بينه وبين رئيس الجامعة فؤاد ايوب".

وقد ثمنت المصادر الموقف المشرف للقضاء اللبناني الذي وضع حدا للمهاترات وللظلم ولحملات التشهير الممنهجة التي لحقت بالجامعة اللبنانية وبرئيسها البروفسور ​فؤاد أيوب​ وبطلابها بتوقيفه المدعى عليه الدكتور "ع. ح." الذي دأب على اعتماد نهج الافتراء والتجني واختلاق الاكاذيب لتضليل الرأي العام لفترة استمرت ما يناهز الاربع سنوات، اضافت قائلة "شكرا للقضاء اللبناني".