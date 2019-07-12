وفد نادي قضاة لبنان التقى وزير العدل ونقل له صرخة القضاة

أعلن نادي قضاة ​لبنان​ أنه "التقى وفد من الهيئة الادارية للنادي وزير ​العدل​ القاضي ​ألبرت سرحان​ في مكتبه بالوزارة، حيث دام الاجتماع قرابة الساعتين، اتسم بالشفافية والصراحة"، مشيراً الى أنه "قد نقل الوفد الى سرحان صرخة ​القضاة​ وهواجسهم، فوجده مطلعاً ومتلقفاً ومواكباً وساعياً الى تحسين الأوضاع بأفضل الوسائل الممكنة".

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