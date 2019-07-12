النشرة: اصابة عسكري بالجيش بطلق ناري بحادث عرضي عند اطراف عين الحلوة

افاد مراسل "​النشرة​" في صيدا، عن اصابة جندي في ​الجيش اللبناني​ بطلق ناري في نقطة عسكرية عند الطرف الغربي ل​مخيم عين الحلوة​ لجهة حسبة صيدا، حيث نقل الى المستشفى للمعالجة، حيث رجحت المصادر ان يكون عرضيا.

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