بقرادونيان: للمواطن الحق بمطالبة كل المسؤولين بوقفة ضمير لمساعدته

أكد رئيس حزب "الطاشناق" النائب ​هاغوب بقرادونيان​ أنه "للأسف الشديد، في ​كتلة نواب الأرمن​ وقبل احداث الجبل دعونا الجهات السياسية الى إيقاف اطلاق المواقف العالية النبرة والخطاب السياسي العالي، لأننا كنا نرى ان البلد لا يتحمل، وخصوصا اننا في موسم الصيف و​السياحة​ ونحن نتكل على هذا الموسم. اليوم يعاني المواطن المشاكل، جزء منها نعرفه، والجزء الآخر لا نعرفه، واعتقد ان للمواطن الحق بمطالبة كل المسؤولين بوقفة ضمير لمساعدة كل المواطنين و​لبنان​ لكي نستطيع جميعا الخروج من هذه الازمة".

وعقب لقائه رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ برفقة وزير السياحة ​أواديس كيدانيان​، لف بقرادونيان الى أنه "لا تزال أجواء الحريري إيجابية، وهو في حركة مستمرة ويبارك كل التحركات، ويبذل جهدا كبيرا مع ​الرئيس ميشال عون​ لحل المشاكل القائمة، ولا سيما تداعيات احداث الجبل"، مشيراً الى أن "الانطباع الذي خرجنا به من عند دولته ان هناك بعض الإيجابية لكنها تحتاج الى بذل جهود أكبر وتفاهم من الجهات السياسية".

ولفت الى أنه "بالنسبة الى الموازنة، فالحريري حريص على تطبيق بنودها بعد الموافقة عليها من المجلس النيابي".

كذلك استقبل الحريري القائم باعمال السفارة الأميركية ادوارد وايت وجرى عرض لاخر المستجدات والأوضاع العامة.

وكان التقى الطالب اللبناني جورج مهاوج الذي حصل على المرتبة الأولى في شهادة البكالوريا الفرنسية في فرنسا مع عدد من أفراد عائلته، في حضور رئيسة كتلة "المستقبل" النائبة بهية الحريري. حيث هنأه بنجاحه متمنيا له مزيدا من التقدم، ومنحه هدية رمزية في المناسبة.