بيسكوف: الوقت مبكر للحديث عن عقوبات أميركية محتملة ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف بأنه "من المبكر التعليق على مشروع قانون العقوبات الأميركية ضد روسيا، كونه ما يزال قيد المناقشة، ولم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي".
وأوضح بيسكوف في مؤتمر صحفي له أن "موسكو تتابع عن كثب النقاش الذي يرافق مشروع القانون في الكونغرس الأميركي"، مشيراً الى أن "مشروع القانون قبل أن يصبح ساريا يتطلب المرور بآلية قانونية، إذ يجب إقراره في الكونغرس، كذلك يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي دونالد ترامب".
وكان أعلن رئيس غرفة التجارة الأميركية أليكسيس رودزيانكو أن "فرض أي عقوبات أميركية على سندات روسيا السيادية سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالمستثمرين الأميركيين".
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