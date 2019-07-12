بيسكوف: الوقت مبكر للحديث عن عقوبات أميركية محتملة ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ​دميتري بيسكوف​ بأنه "من المبكر التعليق على مشروع قانون ​العقوبات الأميركية​ ضد ​روسيا​، كونه ما يزال قيد المناقشة، ولم يتم اعتماده بعد بشكل رسمي".

وأوضح بيسكوف في ​مؤتمر​ صحفي له أن "​موسكو​ تتابع عن كثب ​النقاش​ الذي يرافق مشروع القانون في ​الكونغرس الأميركي​"، مشيراً الى أن "مشروع القانون قبل أن يصبح ساريا يتطلب المرور بآلية قانونية، إذ يجب إقراره في الكونغرس، كذلك يجب أن يوقع عليه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​".

وكان أعلن رئيس غرفة التجارة الأميركية أليكسيس رودزيانكو أن "فرض أي عقوبات أميركية على سندات روسيا السيادية سيلحق الضرر في الدرجة الأولى بالمستثمرين الأميركيين".