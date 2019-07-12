الرئيس الصيني دعا ترامب لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

اشارت وزارة الخارجية الصينية الى إن الرئيس شي جين بينج دعا نظيره الأميركي دونالد ترامب إلى تخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية خلال اجتماعهما في اليابان الشهر الماضي.
واوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ للصحفيين إن "شي أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا". واوضح انه "خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه الجزيرة، ودعا الجانب الأميركي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع الكوريين الشماليين بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب".
وانضمت الصين إلى عقوبات صارمة فرضتها الأمم المتحدة بعد أن أجرت بيونج يانج تجارب صاروخية ونووية متكررة، لكنها لمّحت إلى احتمال تخفيف العقوبات مكافأة لكوريا الشمالية على حسن سلوكها.
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