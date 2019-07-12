الرئيس الصيني دعا ترامب لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية

اشارت وزارة الخارجية ​الصين​ية الى إن الرئيس شي جين بينج دعا نظيره الأميركي ​دونالد ترامب​ إلى تخفيف ال​عقوبات​ عن ​كوريا الشمالية​ خلال اجتماعهما في ​اليابان​ الشهر الماضي.

واوضح المتحدث باسم ​وزارة الخارجية الصينية​ قنغ شوانغ للصحفيين إن "شي أطلع ترامب على موقف الصين من كوريا الشمالية حين اجتمعا على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ في أوساكا". واوضح انه "خلال الاجتماع مع الرئيس ترامب في أوساكا أطلعه الرئيس شي على موقف الصين المبدئي من قضية شبه ​الجزيرة​، ودعا الجانب الأميركي إلى إظهار المرونة والوصول إلى حل وسط مع الكوريين الشماليين بما في ذلك تخفيف العقوبات في الوقت المناسب".

وانضمت الصين إلى عقوبات صارمة فرضتها ​الأمم المتحدة​ بعد أن أجرت بيونج يانج تجارب صاروخية ونووية متكررة، لكنها لمّحت إلى احتمال تخفيف العقوبات مكافأة لكوريا الشمالية على حسن سلوكها.