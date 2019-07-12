سلطات بريطانيا ترسل سفينة عسكرية ثانية الى الخليج بعد التوتر مع إيران

أكدت المتحدثة بإسم رئيسة وزراء ​بريطانيا​ أن "المناقشات مستمرة مع ​الولايات المتحدة​ بشأن بناء وجود عسكري في ​الخليج​"، مشيرةً الى ان " سلطات بريطانيا قررت إرسال ​سفينة​ حربية ثانية إلى الخليج".

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