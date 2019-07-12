بوتين لعباس: مستعدون لدفع عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس "استعداد موسكو لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين وإسرائيل".
وأوضح الكرملين في بيان له أنه "تم التأكيد خلال الاتصال على استعداد الجانب الروسي لمواصلة اتخاذ خطوات لدفع عملية السلام، بما في ذلك استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المباشرة من أجل التوصل إلى حلول مقبولة للجانبين".
من جهته أعرب الرئيس الفلسطيني عن "تقديره للجهود الدبلوماسية الروسية لتعزيز المصالحة بين الفلسطينيين".
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