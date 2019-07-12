حكومة بريطانيا: مناقشات مع أميركا بشأن بناء وجود عسكري في الخليج

ذكرت وكالة ​رويترز​ للأنباء أن المتحدثة باسم ​رئيسة وزراء بريطانيا​ أكدت أن المناقشات مستمرة مع ​الولايات المتحدة​ بشأن بناء وجود عسكري في ​الخليج​.

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