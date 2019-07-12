جاويش أوغلو: سنزيد أنشطتنا بالمتوسط حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضدنا

أعلن وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "سلطات بلاده ستقوم زيادة أنشطتها للتنقيب في ​البحر المتوسط​، حال اتخاذ ​الاتحاد الأوروبي​ خطوات ضد ​تركيا​".

ولفت جاويش أوغلو في ​مؤتمر​ صحفي الى أنه "قد نزيد نشاطنا في شرق البحر المتوسط في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة ضدنا بهدف التضامن مع ​قبرص اليونانية​"، مشيراً الى أن "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك".

وأكد أنه "تتنازع تركيا و​حكومة​ القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على حقوق التنقيب عن ​النفط والغاز​ في شرق المتوسط وهي منطقة غنية ب​الغاز الطبيعي​".

وكانت تركيا قد دشنت ​سفينة​ الحفر الأولى لها "فاتح" للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد. وأشارت سلطات البلاد الى أن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.