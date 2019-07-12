جاويش أوغلو: سنزيد أنشطتنا بالمتوسط حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضدنا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن "سلطات بلاده ستقوم زيادة أنشطتها للتنقيب في البحر المتوسط، حال اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات ضد تركيا".
ولفت جاويش أوغلو في مؤتمر صحفي الى أنه "قد نزيد نشاطنا في شرق البحر المتوسط في حال اتخذ الاتحاد الأوروبي أي خطوة ضدنا بهدف التضامن مع قبرص اليونانية"، مشيراً الى أن "لا أحد يستطيع أن يمنعنا من ذلك".
وأكد أنه "تتنازع تركيا وحكومة القبارصة اليونانيين المعترف بها دوليا في قبرص على حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط وهي منطقة غنية بالغاز الطبيعي".
وكانت تركيا قد دشنت سفينة الحفر الأولى لها "فاتح" للتنقيب قبالة ساحل محافظة أنطاليا بجنوب البلاد. وأشارت سلطات البلاد الى أن سفينة ثانية اشترتها ستعمل في البحر الأسود لكنها حوّلت مسارها إلى المنطقة القبرصية.
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