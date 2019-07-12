شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيف تدعم قنوات الإخوان الشيعة؟.. مذيع إخوانى هارب يمجد "الخمينى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تورطت قناة الشرق الإخوانية فى الترويج للفكر الشيعى على حسابها الرسمى بموقع "فيس بوك" من خلال نشرها برنامج يدعى "بتوقيت القاهرة"، للمذيع الإخوانى عبد الله الشريف، يمجد فيه من آية الله الخمينى، قائد الثورة الإيرانية فى سبعينيات القرن الماضى ووصفه بأنه المناضل.

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ويعد آيا الله الخمينى من أعلام الشيعة، حيث يمجده التيار الشيعى، حيث خرج المذيع الإخوانى ليقول إن آية الله الخمينى أحد المناضلين الإيرانيين الذين تم حبسهم فى نظام قمعى إيرانى، ثم تم نفيه لأنه طالب بحقوق شعبه.

كما ادعى المذيع الإخوانى أن آية الله الخمينى كان له شعبية كبيرة بين الإيرانيين، لذلك حبسه نظام شاه إيران، ثم نفاه إلى فرنسا لتكون أحد مسببات الثورة فى إيران.

تصريحات المذيع الإخوانى أثارت جدلا واسعا، حيث علق الداعية السلفى سامح عبد الحميد، على حلقة المذيع الإخوانى قائلا فى تصريح له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": عبد الله الشريف عامل حلقة في الثناء على إيران والخميني وثورته ونضاله ونجاحه وقوته عبد الله كان ناقص يعلن تشيعه في الحلقة..وهو ده التطور الطبيعي للذي يسلم دماغه للإخوان.