طعنتان في البطن بسكين المطبخ.. تفاصيل اعتداء طبيب على والده بأوسيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة ملابسات إصابة مدير معهد على يد نجله بمركز أوسيم. تفاصيل الواقعة تعود إلى الشهر الماضي إذ اعتدى طبيب بشري يدعى "محمود" على والده "م.ع" مدير معهد بآلة حادة "سكين". Advertisements معاينة رجال المباحث تحت إشراف العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع الشمال والعقيد محمد عرفان مفتش مباحث القطاع،أثبتت إصابة الأب بطعنتين في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى وحالته مستقرة. وتمكن المقدم مجدى موسى رئيس مباحث أوسيم ومعاونيه الرائد وليد كمال والنقيب إبراهيم فاروق من ضبط الابن "المتهم"، وتبين أنه مهتز نفسيا. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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